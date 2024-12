Los días previos a la Navidad, muchas familias se reúnen para disfrutar de una de las sagas más mágicas de la historia del cine : la de Harry Potter. Las películas basadas en la obra de J.K.Rowling son un clásico que ha traspasado de generación a generación y sus actores protagonistas forman parte del imaginario de millones de niños (y adultos también). Uno de ellos, el británico Rupert Grint, no está pasando, sin embargo, por uno de sus mejores momentos; no sólo por el dolor que le causó la muerte de su amiga y compañera Maggie Smith, sino, también, por sus problemas con Hacienda.

Según la agencia de comunicación Associated Press, el actor debe 1,8 millones de libras (2,17 millones de euros) a la Agencia Tributaria Británica -His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)- por los remanentes que ha recibido de las exitosa películas rodadas por Warner Bros. Inicialmente, se le obligó a pagar esta cifra en 2019, después de que el HMRC iniciase una investigación sobre sus declaraciones de impuestos del año fiscal 2011-12, al darse cuenta de que se había una irregularidad en torno a sus ahorros residuales.