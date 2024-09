El día que Maggie Smith consiguió que a Daniel Radcliffe le diesen el papel de Harry Potter

"La conocí cuando tenía nueve años por primera vez. No sabía quién era ella. Mis padres me dijeron: 'Dios mío, estás trabajando con Maggie Smith, eso es genial'. Pero yo no era fan de 'Los mejores años de Miss Brodie' así que no sabía quién era", explicó Daniel Radcliffe en una entrevista para The Late Show with Stephen Colbert. "Ella fue la persona que me recomendó para interpretar a Harry Potter, así que es la razón por la que terminé haciéndolo".