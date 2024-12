Han pasado ya más de tres meses desde que la influencia decidiera romper lazos con su madre, que saltó la valla de casa de su hija sin permiso, provocando el final de su relación con una orden de alejamiento de por medio. Ahora, no hay ningún contacto entre ellas, tal y como la novia de Kiko Jiménez ha confirmado en el último evento al que ha acudido.

"No", ha respondido cuando le han preguntado sobre si ha hablado con su madre. "Ella está bien, yo estoy bien y todos estamos bien. No hay que darle más vueltas. Nadie muere por amor", ha expresado la de Pamplona. Pero no tan amables han sido las palabras que ha publicado a través de su perfil oficial de Instagram.