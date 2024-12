Óscar Landa pide ayuda tras la cancelación de sus últimos vídeos: "Estoy censuradísimo"

El exconcursante de 'Gran Hermano' está viviendo una situación de censura y ha pedido respuestas

El de San Sebastián ha encontrado el apoyo de sus seguidores que han hecho caso a su llamamiento

Óscar Landa comete una peligrosa infracción que "causa anualmente más del 20% del total de los fallecidos en accidente de tráfico"

Óscar Landa está viviendo la cara más amarga de las redes sociales a su salida de Guadalix de la Sierra. Todo lo que comparte o cualquier aparición pública del exconcursante de 'Gran Hermano' es mirada con lupa y el de San Sebastián se ha quejado de que "está censuradísimo" porque los últimos directos que ha hecho se los han cancelado y ha pedido ayuda para entender los motivos.

Sin dejar a un lado ese característico sarcasmo que ha sido tan reconocido entre los integrantes de la casa de 'Gran Hermano', Óscar Landa se ha quejado de ser una víctima más de la 'cultura de la cancelación' y de que estén denunciando sus vídeos y, por tanto, cancelándolos sin saber realmente las razones de peso para ello.

Para tratar de entender qué ha pasado en su último directo, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha descrito la situación y la conversación que estaba teniendo en ese preciso momento. "La última vez no sé qué dije de que mi nariz era grande y la de otra persona también. Me denunciaron y me cortaron. Ahora estaba explicando la historia de la Revolución Francesa y me han vuelto a cortar el directo", ha relatado.

Ante esta dinámica que se produce cada vez que inicia un vídeo con sus seguidores, el de San Sebastián ha pedido ayuda porque no entiende qué es lo que está pasando con él. "Que alguien por favor que sepa de redes me explique que no se puede decir en Instagram porque yo no he dicho nada irrespetuoso, de verdad". Una petición que ha sido recogida por sus followers, los cuáles le han dado respuestas.

La respuesta de los usuarios en redes a Óscar Landa

La publicación a la desesperada de Óscar Landa pidiendo respuestas para saber qué es lo que está haciendo mal en sus redes ha dado pie a la interacción de los usuarios, que le han dado respuestas. "Te han cortado el directo porque estaba sonando música e Instagram en los directos tiene copyright", le han advertido al exconcursante de 'GH' que desconocía esta cuestión.