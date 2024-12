Los audios subidos de tono de Vanessa Bouza (GH) a Christofer Guzmán: "Lo vais a escuchar todo"

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha tenido un gesto público con su marido, Javier Mouzo

El artista gallego sigue guardando silencio en las redes sociales tras esos audios

Hace un mes que la audiencia de 'Gran Hermano' decidió expulsar a Vanessa Bouza y ella le pidió a su marido, Javier Mouzo, que abandonara porque no soportaba la idea de hacer su vida fuera de la casa de Guadalix de la Sierra sin contar con su apoyo porque lo consideraba su "bastón". En este tiempo, han tenido una fuerte crisis porque ella aseguró que se rumoreaba por los pasillos de Mediaset que su chico estaba siéndole infiel y fue Marta Peñate la que contó que, en realidad, la gallega iba diciendo que era ella la que 'tonteaba' con Javi.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' desmintió tal cosa y aseguró que su prometido, Tony Spina, no le daba crédito a lo que calificó como una invención de Vanessa para "hacerse platós" a su costa. De lo que sí que hay pruebas es de que la gallega le mandó unos audios subidos de tono a Christofer Guzmán, ex de Fani Carbajo y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', al que conoció en una discoteca de Madrid a la que acudió de fiesta junto a su marido.

Esos audios salieron a la luz en el programa de Mitele 'Los Mejos', en el que entró Christofer para dejar claro que no iba a ser el tercero en discordia en ese matrimonio: "La conocí esa noche y se acercó a mí porque me seguía desde hace mucho, quería conocerme [...] Me decía que la estaba poniendo mucho y que estaba mojadita". El madrileño también explicó en su llamada a Marta Peñate que le preguntó a la artista si tenía una relación abierta y qué explicaciones le iba a dar a Javi.

Y ha confesado que le dijo que no tenía que preocuparse por eso, que ella daría las explicaciones que tuviera que dar y que le insistía en si estaba interesado en conocerla porque a ella le llamaba mucho la atención. Ahora, cinco días después de que haya salido esa información a la luz, Vanessa ha compartido un par de fotos en sus stories de Instagram junto a su marido, que sigue guardando silencio sobre este tema.