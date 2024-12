Álvaro Muñoz Escassi se ha sincerado y ha contado -después de enseñar un corazón en la mano que le pintó Sheila- que se gustan muchísimo y se han dado más de un beso: "Voy a dar una explicación porque os lo merecéis y mi jefa también. Obviamente hay algo entre Sheila y yo , no le pongamos nombre. Sheila está soltera y yo soltero...".

En ese momento, Escassi se soltaba como nunca: "Nos conocemos y nos gustamos muchísimo. Me encanta Sheila, es para estar todo el día con ella". Ana Rosa intentaba indagar más sobre lo que tienen y el jinete prometía que cuando sean pareja lo contará el primero: "Yo no lo llamaría pareja todavía Ana Rosa... cuando lo seamos, vendré y lo contaré. No conozco a su familia. Nochevieja lo pasaré con mis hijos y el fin de año quizás lo pase con ella".