Diego Matamoros habría lanzado un duro ataque al novio de Estela Grande , según sus seguidores. El dardo envenenado ha ocurrido el pasado domingo, cuando se disputaba el partido entre el Real Madrid y el Getafe, donde juega Juan Iglesias , pareja de la modelo desde hace más de cuatro años. El hermano de Laura Matamoros, como madridista, no se perdía esta jornada de liga para su equipo y lanzaba en redes un comentario que los que le siguen han entendido como una crítica hacia el juego del lateral derecho.

Recostado en el sofá y desde su tablet, el influencer no perdía detalle al juego de su equipo y celebraba el primer gol de Bellingham con un comentario que no pasaba desapercibido para sus seguidores y que algunos de ellos entendían como un ataque directo dirigido hacia el novio de Estela Grande , que juega en el Getafe como lateral derecho .

“Hoy sí. Además, esa banda es un coladero. Que coja confianza”, comentaba Diego Matamoros tras el primer gol del jugador británico. Y, ¿quién juega en esa banda? El novio de su exmujer. Un detalle que no han dejado escapar los más avispados. “Esta historia de Diego Matamoros podría ser una más viendo el fútbol, pero me ha llamado la atención que destaque que esa banda hace aguas porque ¿sabes quién juega de defensa lateral en esa banda? El actual novio de su ex, Estela Grande”, destaca un usuario.