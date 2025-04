El Gobierno británico ha extendido la prohibición de las importaciones personales de productos lácteos y de carnes a todos lo s países de la Unión Europea desde el 12 de abril. La medida también se aplica a los estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, a las Islas Feroe y a Groenlandia, y no afecta a las importaciones comerciales.

Así, todos los viajeros procedentes de los países afectados no pueden llevar consigo ni en sus maletas productos lácteos y de carnes de cerdo, cordero y vacuno. No importa el embalaje o haber adquirido estos productos en el ‘duty free’. No podrán pasar la frontera.