La exconcursante de 'Gran Hermano' estalla tras recibir pruebas de una posible infidelidad de su pareja

Manu Vulcan se ha ido a trabajar a México, donde le habría sido infiel a Laura Galera

María José Galera opina sobre la relación de su hija con el dj antes de los rumores de infidelidad

Laura Galera se ha visto obligada a emitir un comunicado tras recibir innumerables mensajes sobre una presunta infidelidad de Manu Vulcan en México, donde se ha trasladado por motivos laborales. Han sido días muy difíciles para la exconcursante de 'Gran Hermano', hija de de María José Galera, que ha esperado a que su pareja regresara de su viaje para poder esclarecer lo ocurrido.

Para Manu Vulcan era una oportunidad de oro y no quería desaprovecharla. Su carrera como dj está despuntando desde su paso por 'Gran Hermano' y ahora ya no son únicamente bolos por España, sino que le han llamado desde el otro lado del charco. Desde México, concretamente, donde ha pasado unos días que podrían haberse empañado por los rumores de infidelidad que se han cernido sobre él.

Pese a todo, el músico asegura que no han conseguido arruinarle este sueño. "No habéis conseguido jod**me la experiencia de pinchar tan lejos, pero también os digo que hay límites que no se pueden rebasar... y más aún cuando mi comportamiento, tanto personal como profesional, ha sido perfecto", ha expresado el concursante de la última edición de 'Gran Hermano', al que se ha estado acusando de haber sido infiel a Laura Galera.

El comunicado de la hija de María José Galera

Después de días aguantando el chaparrón de mensajes en los que se apuntaba a esta infidelidad, la hija de María José Galera ha emitido un tajante comunicado. "Ahora que he cogido fuerzas, voy a hablar. Debería pasar de todos vosotros, pero me veo en la obligación de hacerlo porque, una vez más, habéis cruzado el límite en todos los sentidos. No es ni medio normal todo el 'hate' que hemos recibido esta semana", comienza escribiendo la sevillana.

"Primero, os quiero dejar algo muy claro que en mi relación solo estamos dos personas; Manu y yo. Cada problema que haya, son cosas de Manu y mías. Entonces, la maldad que habéis tenido al escribirme desde cuentas falsas, contándome los supuestos cuernos que tenía, las miles de fotos falsas que me habéis enviado, no tienen sentido ninguno, y los insultos que me habéis escrito, tanto a mí como a él, no tienen perdón", continúa.

"Segundo, confío ciegamente en mi pareja. Nunca he dejado de confiar en él. Con nosotros no vais a poder. El amor se trata de confianza, de comunicación y de lealtad, de demostrar las cosas día sí y día también. Dejad de intentar arruinar algo que es irrompible. En el caso de que tenga problemas con él, los hablaré con él y los solucionaré con él", ha zanjado la Laura Galera, exconcursante de 'Gran Hermano', que se ha pronunciado sobre la presunta infidelidad de su pareja.

El novio de Laura Galera aclara si le ha sido infiel