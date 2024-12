"El pasado 29 de noviembre fue sin duda, uno de los días más especiales de nuestras vidas. Arnold y yo comenzamos un nuevo capítulo de nuestra historia rodeados de amor y de personas increíbles que viajaron desde distintas partes del mundo para acompañarnos en este momento tan importante. No puedo esperar a que vean todos los detalles de este día tan mágico", anunciaba también la cantante. Ha sido la revista ¡Hola! quien ha anunciado todos los detalles y ha compartido las imágenes inéditas del enlace nupcial.

Otro de los momentos más románticos de la celebración fueron los votos, cuando la cantante habló de su historia en común, de su camino recorrido y de sus planes a futuro. "Con él puedo ser yo misma con mis errores, me siento libre todo el tiempo, puedo mostrarme tal y como soy y sé que me va a querer de todas maneras. Lo que más me gusta es sentir que tengo un compañero de vida con el que puedo hacer lo que quiera y compartir lo que sea, bueno y malo", dijo la artista a su marido.