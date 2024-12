Isaac Torres reaparece en sus redes sociales y reacciona al posado familiar de Lucía Sánchez con su hija y su nuevo amor . El exnovio de la protagonista de 'Un amor para Lucía' no ha tardado en pronunciarse sobre Manuel , el pretendiente con el que la gaditana ha decidido iniciar una nueva relación.

Una de las primeras preguntas que ha contestado ha sido precisamente relacionada con el nuevo novio de su ex, que ya conoce a su hija. "¿Qué te parece que Lucía suba ya fotos con su novio y tu hija en plan familia feliz?", pregunta un internauta.

Lobo no tarda en responder y reacciona a esa supuesta "familia feliz" en la que Manuel, el gaditano de 32 años al que su ex ha elegido en la final del dating show de mtmad para que la influencer encontrase el amor, ha ocupado su lugar. "Me parece bien", asegura el catalán, que desea a Lucía Sánchez toda la felicidad del mundo y que su historia dure mucho tiempo.