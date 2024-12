Aitor y Manuel , el que fue su pareja antes de empezar su experiencia en el programa de Mitele PLUS, fueron los que más lejos llegaron y los que lucharon por el corazón de la protagonista hasta el último minuto.

Sin embargo, aunque los dos lo daban todo hasta el final, ella parecía tenerlo claro y, cuando Cristina Porta le pedía que entregara su corazón a uno de los chicos, no dudaba en dárselo directamente a uno de ellos.

Una vez tomada su decisión, la ex de Isaac Torres ha explicado ante las cámaras de ‘Un amor para Lucía’ la razón por la que decidía volver a apostar por el amor de Manu , con el que tuvo un romance meses atrás.

“La otra vez no funcionó porque pasara algo, fue porque me dio miedo estar en una relación normal. Yo estaba pensando todo el rato que iba a pasar algo y que no podía ser todo tan normal”, aseguraba Lucía Sánchez.