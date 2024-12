No obstante, pese a que su trabajo ya no pase por crear contenido, puntualmente sí que comparte alguna foto en Instagram para que los miles de seguidores que ganó gracias a su efímero paso por la televisión sepan qué es de su vida. Así, ha subido un story en el que confirma que sigue trabajando como entrenador de pádel en el país del norte de África al que se mudó a comienzos de este año y ha explicado que el balance de su 2024 es muy positivo.

"Empezando diciembre/terminando un pedazo de año. No sabéis lo feliz y afortunado que me siento este año, me da pena que termine, pero seguro que el siguiente es mejor", ha comentado el catalán junto a un collage de cuatro imágenes: en la primera aparece en toalla en un vestidor, en la segunda se puede ver un resort con piscina, palmeras y vistas al mar, la tercera muestra una pista de pádel y la cuarta es una lista de mantras que aplica ahora su vida.