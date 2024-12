Omar Sánchez y Anabel Pantoja están en un momento en el que se están entendiendo después de su sonada ruptura cuatro meses después de darse el "sí, quiero". El exconcursante de ' Supervivientes ' no puede ocultar que está pendiente de su exmujer y más desde que esta diera a luz a su primera hija. El canario no solo la ha felicitado públicamente a ella y a su novio David Rodríguez por la feliz noticia, sino que sigue sus publicaciones y las comenta al momento .

Y, prueba de la buena relación que existe ahora con su ex Omar Sánchez es que este no ha tardado demasiado en reaccionar y comentar este vídeo que acumula ya miles de 'Me Gustas' y comentarios. El exconcursante de 'Supervivientes' ha escogido varios iconos de los más representativos para decirle que está ahí y que le anima en esta aventura de ser madre de la que aprende cada día.