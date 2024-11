Anabel Pantoja le prometió a sus seguidores de Instagram que les iba a preparar un vídeo muy bonito del parto de Alma, su primera hija en común con David Rodríguez. Y la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' ha cumplido su promesa con creces porque en el vídeo no solo comparte imágenes del parto en sí, sino también de las horas previas a la llegada al mundo de su hija, a la que define un regalo de la vida: "Gracias, princesa, porque has sido lo mejor que he podido hacer en estos 38 años que tengo".