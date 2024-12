Hace una semana, Claudia Martínez acudía al videopodcast de ‘Los mejos’ para contar el importante paso que había decidido dar tras admitir que no pasaba por un buen momento en su noviazgo con Mario González . La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera ahora en el programa ‘En todas las salsas’ para aclarar en qué punto se encuentra su relación y confesar si ya había tomado una decisión definitiva al respecto. Más sincera que nunca, la catalana admite la profunda tristeza en la que se encuentra.

Claudia y Mario arrastran una complicada racha desde hace varios meses. Tras más de un año de relación y de mostrarse muy enamorados en redes sociales, la situación con la expareja de su chico ha sobrepasado a la influencer. Sheila González, madre del hijo de Mario, con quien ha aclarado si estaría dispuesta a una reconciliación , parece haber llevado la racha al límite. La extronista de ‘MyHyV’ está a punto de tomar una decisión definitiva sobre el rumbo de su relación y confiesa que los próximos días son vitales para el futuro de su noviazgo: "No sabemos si podemos estar juntos".

"Unos días pienso una cosa y otros días otra” , ha asegurado la catalana al explicar cómo se siente tras la profunda crisis en la que se han sumido. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' reconoce que toda esta situación la ha terminado por superar. "Ya no necesito nada" , se sincera al contestar qué es lo requiere para poder reconducir la situación que se ha provocado entre ellos. "Al final ella es quien es", reconoce, pues la causante principal de su crisis con Mario es precisamente la madre de su hijo, una persona a la que va a estar vinculado el resto de su vida.

Hace unos días, Mario González llegó a su límite y estalló contra la madre de su hijo señalándola como causa principal de su crisis con Claudia Martínez. El exconcursante de ‘Supervivientes’ quiso resaltar la bondad y la valentía de su chica en toda esta situación y dar la cara por ella tras la oleada de críticas que estaba recibiendo. La extronista de 'MyHyV' ha reaccionado a este comunicado: “Yo siempre he entendido que es muy complicada su posición”, comienza diciendo. Aún así, en muchas ocasiones, no ha sentido por parte de Mario suficiente apoyo: “Como pareja duele que no te den tu lugar”, admite visiblemente afectada.