Alejandra Rubio da a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia

Tras pasar un embarazo muy discreto, en el que ha tratado de que no se filtrase ningún dato a la prensa, Alejandra Rubio ha dado a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia , el actor con el que comparte su vida desde febrero de este año. Diez meses de amor que llegan a su punto álgido con el nacimiento de su bebé .

La hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio no quiso confirmar nunca el sexo de su bebé , pese a que Leticia Requejo había asegurado en 'TardeAR' que se trataba de un niño. Y tampoco quiso nunca revelar si era cierto lo que se comentaba en los platós, que es que iba a seguir la tradición de la familia del papá de la criatura y que iba a acceder a ponerle a su primogénito el nombre de su novio, que es también el nombre de su suegro.

La colaboradora de 'Vamos a ver' ha tratado de que su embarazo quedase en un segundo plano y no ha querido hablar mucho del tema, aunque recientemente se animaba a comentar en su programa que no creía que se animase a compartir el vídeo del parto como sí que ha hecho Anabel Pantoja y que no copiaría tampoco a la prima de Isa Pi en eso de tener a la madre en casa para que le ayudase con la crianza del bebé durante los primeros meses.