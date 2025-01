'GH DÚO' ya se ha puesto en marcha y los famosos ya se encuentran conviviendo en Guadalix de la Sierra desde el jueves. El día del estreno, Álex Ghita aprovechó para hablar de su polémica ruptura con Adara Molinero y decidió enviarle un mensaje : "Tenemos cosas pendientes sin resolver" , fueron parte de sus palabras. Además, el entrenador personal también se ha pronunciado estos días en la casa y Adara no piensa quedarse callada. Hablamos con ella, en exclusiva, y nos responde a todo lo que está contando su ex sobre ella en el reality.

"Es muy triste no poder confiar en nadie y que luego lo cuente todo por la tele", son las palabras con las que Adara Molinero reflexiona cuando hablamos con ella y le preguntamos por el tema. "¿Qué ha pasado tan grave? Pero ni siquiera eso justifica que vayan a la tele a hablar de ti y contar todas tus intimidades", se queja Adara cuando le preguntamos al respecto. "Habría que preguntares cuáles son los méritos que tienen para estar ahí", añade refiriéndose tanto a su ex como a Miguel Frigenti. NO cabe duda de que Adara está tremenda decepcionada por las palabras de su exnovio.