Carmen Borrego y José María Almoguera reaccionan a la maternidad de Ale Rubio: "Deseando conocer al bebé"

Pero Mar Flores no ha sido la única en reaccionar a la feliz noticia. 'Socialité' se ha puesto manos a la obra con los miembros del clan Campos y ha logrado hablar con Carmen Borrego (la tía abuela), con José María Almoguera (el tío segundo) y con Gustavo Guillermo , el que fuera amigo de la familia durante décadas.

Para José María Almoguera, primo de Alejandra Rubio, la noticia es sin duda una gran alegría tal y como ha confesado en exclusiva para 'Socialité': "Estoy muy contento por ella, tengo ganas de conocerlo . Cuando ellos estén disponibles me acercaré a conocerle, es un momento en el que hay que respetar la intimidad y los espacios de los padres".

Para Carmen Borrego la llegada de su sobrino nieto también es motivo de alegría, aunque se haya mostrado menos expresiva:" No tengo nada que decir, entiendo que me tengas que preguntar pero yo no te voy a contestar".