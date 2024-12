El próximo lunes 9 de diciembre, a las 22:00 horas, Telecinco emitirá el especial 'Bárbara Rey, mi verdad'

Ángel Cristo Jr ha reaccionado a la inminente entrevista de su madre

Avance inédito | Bárbara Rey, demoledora: "Mi hijo va a tener que afrontar lo que voy a contar sobre él"

Bárbara Rey ha decidido dar un paso al frente y romperá su silencio en un especial '¡De viernes!' el próximo lunes 9 de diciembre. La madre de Ángel Cristo ha estado callada durante los meses en los que se ha visto envuelta en la polémica, pero eso ya se ha acabado.

Tras salir a la luz el bombazo, '¡De viernes!' ha conseguido, en exclusiva, la reacción a Ángel Cristo a la inminente entrevista de su madre : ''Me parece muy bien que hable, hablar es terapéutico. Mientras cuente la verdad me parece estupendo que se siente a hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad''.

''Yo no tengo miedo a nada de lo que pueda decir. No se trata de mi verdad ni de la suya, se trata de contar la verdad. Hay mucha gente que respalda lo que yo he dicho, hay pruebas y hay gente que lo ha vivido'', explica el exconcursante de 'Supervivientes'.

Respecto a si teme a algo que pueda contar sobre él, Ángel ha sido muy contundente con su madre: ''Mi madre lleva mintiendo toda la vida y yo no tengo miedo de nada, a ver qué cuenta ahora. Me parece perfecto que se siente, es su manera de hacer las cosas, toda la vida lo ha hecho así''.

''De mi madre me espero cualquier cosa porque lleva varios años diciendo una cosa y otra y fabricando una mentira. Hay que tener fe en que cuente la verdad. Yo he contado mi vida, lo que he vivido con ella, no he hablado mal de ella, se trata de lo que yo por desgracia he vivido a su lado'', explica.