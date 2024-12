Pocholo Martínez-Bordiú es uno de los rostros habituales en la televisión, no solo por su paso por diferentes programas de televisión y realities como ‘Hotel Glam’, ‘Crónicas Marcianas’ , 'La Latrevisión', o sus propios formatos. Hubo un tiempo en el que el tío de Bosco Martínez-Bordiú copaba las portadas de la prensa rosa por su relación con Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, primer presidente de la de democracia, un noviazgo que acabó en boda.

En un paraje extraordinario y en una antigua y pequeña Iglesia la pareja se juraba amor eterno ante los pocos asistentes que pudieron entrar, pues los 650 invitados no cabían. La pareja ofreció un menú clásico de dos platos y tarta nupcial. Un enlace en el que se respiraba mucha tensión familiar y política y mucho amor entre los novios. No obstante, la pareja tomaba rumbos diferentes tan solo dos años después.

“La conocí en Madrid, pero exactamente cómo no me acuerdo. Y me enamoré de ella cuando vino aquí a Ibiza con su hermano Javier y le dije que nos íbamos a casar y nos casamos enamorados los dos”, confirmaba el concursante de ‘Hotel Glam’ en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi Casa es la Tuya’.