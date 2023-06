Pocholo habla de su exmujer Sonsoles: cuenta el motivo de su separación y cómo fue ser yerno de Adolfo Suárez

Pocholo Martínez Bordiú habla de su relación son Sonsoles Suárez, cómo fue su boda y su separación

"Conmigo fue una persona muy concreta, honrado y muy cercano", cuenta Pocholo sobre Adolfo Suárez

Pocholo Martínez-Bordiú ha estado en ‘Mi casa es la tuya’ junto a Bertín Osbone para hablar de su vida, en la que tiene una parte importante Sonsoles Suárez, hija del expresidente Adolfo Suárez, con la que se casó en septiembre de 1992.

Pocholo ha empezado contando cómo empezó su historia con Sonsoles Suárez: “La conocí en Madrid, pero exactamente cómo no me acuerdo. Y me enamoré de ella cuando vino aquí a Ibiza con su hermano Javier y le dije que nos íbamos a casar y nos casamos enamorados los dos”.

El invitado de 'Mi casa es la tuya' habla sobre cómo vivió ser yerno de Adolfo Suárez en aquella época: “Había presión, mi madre estaba que explotaba, la verdad que había presión política. Adolfo conmigo fue una persona muy concreta, honrado y muy cercano, tanto él como su mujer Amparo. Me consta que le caía bien, vio que era un alma libre". "Me fui a Argentina con Solsones y me faltaba un poco de dinero para montar un negocio de lavar coches, no se lo quise pedir a él y no lo hice para no deber nada”, explica.

Además, ha recordado su boda con Sonsoles: “Nos casamos, una boda un poco estrepitosa, había muchísima gente. Políticos de un bando, del otro. Fue en el monasterio de piedra”.

Pero después de dos años de matrimonio, y tras irse a vivir a Uruguay, Sonsoles y él se divorciaron y Pocholo explica por qué duro tan poco el matrimonio: “Nos fuimos a vivir a Uruguay, ella tenia unas alergias muy grandes a los caballos, al ganado, esa época era invivible para ella y yo tenía que estar allí. Ya nos separamos y se fue a Mozambique a vivir, la reina emérita tenía allí una escuela de ayudar a gente, fue allí, se quedó y luego se enamoró de un chico”.