El actor explica en un amplio texto colgado en sus redes sociales que “ahora es el momento de ir cumpliendo objetivos personales y profesionales a la vez que sigo en recuperación”. Motivos para estar orgulloso no le faltan porque además de no consumir ha aprobado la titulación con la máxima nota: tiene un grandísimo sobresaliente.

Rodríguez, que en los últimos años había encontrado en la plataforma de vídeos para adultos Onlyfans su principal fuente de ingresos no reniega de este pasado, pero prefiere mirar hacia el futuro: “A nivel laboral sigo estando muy orgulloso y satisfecho de todas mis hazañas y cualquiera que me conozca sabe de mi trayectoria”, dice en relación a sus vídeos amateur de contenido triple equis.

Hace tan solo dos años hablaba sobre esta faceta en una entrevista: “Crear todo nuestro contenido en casa es un lujo”. El actor explicaba, además, que la mayoría de sus suscriptores eran homosexuales : “Estos vídeos me permite hacer felices a muchas personas gays, que me ven en situaciones con las que quizá fantaseaban. Prácticamente la totalidad de mis seguidores son gays”, decía.

No han sido tiempos fáciles para Adrián que tras abandonar ‘Supervivientes’ contaba en Telecinco que tenía serios problemas económicos, tributarios (y ahora también sabemos que también de salud). El joven reveló que no tenía ofertas laborales. "Me gustaría que me dieran una oportunidad", suplicaba entonces.