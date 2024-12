Alejandra Rubio explica por qué le programaron el parto: "He tenido diabetes en el embarazo"

Alejandra Rubio explica que programaron su parto por cuestiones de salud

La colaboradora de 'Vamos a ver' desmiente así que se eligiera una fecha porque estaban grabando un documental

Alejandra Rubio reaparece en redes tras el nacimiento de su hijo con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres. Su bebé nacía tras un parto que ellos mismos nos contaron que fue largo y que acabó en cesárea. Sin embargo, mucho se ha hablado de los motivos por los que Alejandra ingresó de una forma programada y ella misma ha aclarado el motivo en 'Vamos a ver'.

La colaboradora nos ha explicado que no esperó a salir de cuentas sino que programaron el parto por un motivo muy concreto: "Voy a ser muy sincera porque no tengo nada que ocultar, era programado porque he tenido una diabetes en el embarazo y esto es así".

"A mí, en un momento, mi ginecólogo me dijo 'no podemos esperar a que te pongas de parto por tu salud' y por esas cosas, que no decido yo, deciden los médicos, se programó", añadía Alejandra y desmentía así los rumores que han circulado: "Simplemente por eso, ni por ningún documental ni había ninguna cámara en el hospital... Las cosas que se han dicho, por un tema de salud".

Todo estaba preparado para que fuera un parto natural, pero no pudo ser por "cosas que pasan" y decidieron practicarle una cesárea, un proceso en el que su pareja estuvo presente en todo momento: "No me habían operado en la vida, ese miedo gracias a él, la verdad, que pude. No sé cómo explicarlo pero fue muy bonito e increíble".

Mucho se ha hablado también de los abuelos y que algunos no han coincidido, como Mar Flores y Carlo Costanzia, pero Alejandra prefería eludir polémicas: "Están todos loquísimos con su nieto, es una felicidad verles así".

"Nuestro hijo está sanísimo y precioso", decía Alejandra, comentando que están "muy contentos" aunque ella sigue recuperándose de la intervención.

¿A quién se parece el pequeño?

El bebé lleva el nombre de su padre, también de su abuelo, pero ¿A quién se parece? Por el momento no hay un criterio unánime: "Es una mezcla, todavía no se sabe. Es pequeñito, tiene una mezcla muy grande, no hay una opinión común".

Primeras palabras de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia