Tras participar en ‘Supervivientes 2020’, Elena quiso aprovechar la popularidad que le proporcionó su paso por el reality para reinventarse como empresaria y levantar su propia marca de ropa . Junto con otras amigas, lanzó su propia firma , que se presentaba como un proyecto especializado en moda “para una mujer actual, moderna y a la que le encanta vestir con las últimas tendencias”. Sin embargo, parece que la aventura no llegó a funcionar del todo y en las redes sociales no queda rastro de la iniciativa.

Trabajadora infatigable y a pesar de ser un personaje público, Elena Rodríguez no tuvo inconveniente a ponerse a trabajar como taxista. Lo contó este mismo año durante su paso por 'GH DÚO'. Según explicó, no le resultaba incómodo que la reconociesen tras el volante ya que se sentía orgullosa de ganarse el dinero que asegura el porvenir de los suyos. La triatleta explicó también que “se me monta mucha gente enferma porque trabajo mucho en los hospitales”, contaba durante su encierro en la casa de Guadalix.