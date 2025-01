A Ana Herminia le molesta que Miguel Frigenti hable de su “crisis de hipertensión”, pero no vacila a la hora de contestarle que las llagas de la boca que le han salido las últimas horas son por el veneno que tiene. El colaborador televisivo se posicionó contra la mujer de Ángel Cristo porque hay algunas cosas de ella que no le cuadran, como que tenga conexión con Dios, según dice. ¡Anda, como Aida Nizar! También esto le ofendió. Lo que no supo explicar bien es eso de preferir su propia expulsión a la de Romina Malaspina. Siendo así mejor está fuera porque no está siendo una concursante leal. Es como un portero dejándose meter gol u otro jugador fallando a propósito un penalti porque prefiere el triunfo del equipo rival.

Ana Herminia estuvo llorando después, porque ella llora todo el rato. Su afición por la hipérbole explica su patrimonialista interpretación religiosa. No todo el mundo puede tener línea directa con Dios, lo cual es intrínsecamente injusto. Miguel Frigenti no ofendió a sus creencias y tampoco dudó de sus problemas con la salud. Solo dijo que era un poco teatrera, en el mejor sentido de la palabra. También él exageraba algo en esto, si digo la verdad. Este enfrentamiento no fue el más grave durante los posicionamientos. Hubo otro al menos más molesto por los gritos de Aurah Ruiz. Y un tercero que provocó una tarjeta amarilla, que debió ser roja. El VAR de Gran Hermano debió mandar al árbitro a revisar las imágenes.

Polémica en los posicionamientos

Aurah Ruiz dijo que Javier Mouzo tiene cara de tonto y cuando Ion Aramendi pidió que evitaran los insultos creyó que se refería a que el gallego se había quejado de su tono de voz. Lo estaba yo pensando un rato antes, no entiendo que nadie se queje del pito que tiene en la garganta Aurah Ruiz y moleste tanto a algunos que discutan Vanesa Bouza y Javier Mouzo (como dijo este último, la hija de ambos se apellida Mouzo Bouza, lo cual es top 3 entre los mejores apellidos posibles). Por lo menos Javi está conmigo. También fue exagerada la reacción de Aurah a las palabras de Javier, pero en su caso puede explicarse porque sabe que se sale de la casa este jueves y su papel de infiltrada está siendo un fiasco. Aceptemos, por tanto, que meta un poco de bulla en los posicionamientos. Algo es algo.

Pierde el tiempo Javier con Aurah, lo mismo que otros concursantes a los que ya se le atragantó la nueva Georgina Rodríguez. Desconocen lo efímero que será su paso por la casa. Pensé que ella haría algo más y estaría más tiempo que Pedro García Aguado, pero lo va a igualar en los días y casi en todo lo demás. Su otro intento del día por sembrar un poco de polémica fue cuando estaban todos encerrados en la suite y al entrar ella gritó de malas maneras a Maica por tener la pinza alisadora en sus manos. Pero no sorprendió a nadie, porque ella es la reina de las malas maneras y todo lo resuelve a gritos. Eso sí, todavía no la hemos visto amenazar a nadie. No es el caso de Sergio Aguilera.

“Ya nos veremos tú y yo, ya nos veremos tú y yo sin cámaras, que te meto un palizón que meas sangre”, le dijo Sergio Aguilera a Alex Ghita tras una pequeña discusión entre los dos en los posicionamientos. Alex cree que Sergio y Manuel son marionetas en manos de Marieta. Entiendo que les molestase la prejuiciosa opinión de su compañero, pero de ahí a la amenaza pandillera va un trecho. No acabó la gala sin que Ion Aramendi advirtiese con una tarjeta amarilla al grupo por las palabras de Sergio. Y a la siguiente será roja, sea él o cualquier otro concursante quien saque los pies del tiesto de este modo. Yo le había sacado roja directa.

¿Es real lo de Vanessa y Javier?

Solo algún concursante cuestiona la base real de las discusiones entre Vanessa y Javier. Incluso Óscar Landa, uno de los más activos defensores de que era un montaje urdido desde fuera se ha bajado ya de esa burra dejándose convencer por la mayoría de sus compañeros, que lo ven todo muy real. Entiendo que genere dudas, aunque me parece demasiado fantasioso pretender que Vanessa quiere ser expulsada cuánto antes para seguir el programa desde el plató y contribuir en hacer ganador a su marido. Es ir demasiado lejos. Tampoco se entiende bien que algunos quieran cargarse primero a esta pareja y el dúo formado por Maica y Óscar porque estuvieron en la edición anterior.

Jeimy Báez y José María Almoguera nominaron a las dos parejas de la edición anterior con el argumento de que han vivido recientemente la experiencia. No sé por qué me parece que ninguno de estos dos concursantes van a darle tanto al programa como sus cuatro nominados el pasado otoño. Por lo pronto, la primera semana puede terminar en blanco para los dos (la curva de la vida del hijo de Carmen Borrego no cuenta para mí, aunque esta vez sí la vi al ser edición de famosos y tener en cuenta necesariamente sus circunstancias dadas).

Pensándolo bien, hay un motivo para ir a por los concursantes de la edición más reciente, que son a su vez quienes más haters tienen y también más fandom, para explicarlo en román paladino diría que tienen detractores y defensores. Ambos hechos son motivo para intentar eliminar a un contrario. Los detractores pueden ayudar en la labor y que tengas defensores les convierten en duros rivales. Ir por el rival más duro es una lógica estrategia. Por otro lado, me parece que Romina Malaspina se ha sentido atrapada entre los concursantes de la edición anterior y por eso se ha pasado días intentando liársela un poco.

Romina busca hacer el lío

Debo decir que a Romina le ha faltado contundencia, pero no mala uva pretendiendo enfrentar a los Vanesos con Maica. Y mucho me temo que si puede lo va a repetir, posiblemente implicando también a Miguel. La argentina cree que si sus compañeros de trío hubieran hecho bien las cuentas podrían haber evitado salir los tres a la palestra (en Argentina dicen “ir a placa”). Ese convencimiento es origen de que sienta cierta rabia hacia Vanessa y Javi. Supongo que lo hace extensible al dúo formado por Maica y Óscar y al de Miguel y Alex porque sabe que todos ellos intentaron pactar sus nominaciones, con poco éxito debo decir. Y lo sabe porque se lo contó directamente Alex, como ya relaté aquí.

Romina Malaspina no tiene razón porque repartiesen como fuera los 9 puntos de los que disponían era imposible que evitasen quedar nominados. Ni aunque hubieran dado todos los puntos a Miguel y Alex (como parece querer decir Romina que hubiera preferido) lo evitaban. En tal caso el dúo de Miguel Frigenti tendría 11 puntos y Ana Herminia 9. Pero como deben ser un mínimo de 4 nominados no hubiera bastado con Miguel, Alex y Ana, por lo que los siguientes en puntos también lo estarían. Es decir, Vanessa, Javi y la mismísima Romina, con 8 puntos. No se salvaban de ninguna forma.

“Está mezclando sus emociones personales con la estrategia que hicimos. Anoche tuvimos una buena oportunidad, cuando toqué la caja sentía que estaban los seis puntos dentro y no los supimos aprovechar, al final hemos salido nominados los tres. En cierto punto, lo veo hasta una traición porque acuerda con nosotros una cosa y después otra”, decía Romina Malaspina hablando en la lavandería con Maica Benedicto. Lo cierto es que ella permaneció silente mientras nominaban los otros, descargando en ellos la responsabilidad. Si quería nominar a otro dúo que hubiera intentado imponer su deseo, lo cual no hizo en absoluto. Peor que eso fue el intento de enfrentar a Maica con sus compañeros de edición.

Dice Romina Malaspina que los Vanesos sugirieron que nominasen a Maica Benedicto y Óscar Landa, pero sin llegar a decirlo expresamente. He repasado el vídeo de esta nominación y es absolutamente falso. Romina no consiguió lo que interpreto como su objetivo porque Maica lo ha dejado correr evitando sacar el tema hablando con Vanessa. Si es que no se lo ha creído bien por la murciana, porque es falso de toda falsedad. La argentina fue una buena concursante en su primera participación en este reality, aunque ya entonces vimos que era de naturaleza lianta. Lo sabe disimular bien, debo aclarar. Maica no le ha creído o también puede ser que tema enfrentarse a Vanessa, que tiene un carácter imposible.

El carácter imposible de Vanessa y la magia de Óscar

A Vanessa Bouza le molestó que Miguel Frigenti intentase hacerla entender que debían privatizar un poco sus discusiones de matrimonio para no echarse encima a sus compañeros de concurso. ¡Y rivales! Tampoco se tomó bien los consejos que pretendía darle Maica Bendicto. Más suerte tuvo Óscar, a pesar del mal comienzo que tuvieron en GH Dúo. Vanessa le pidió que no volviera a mencionar a su hijo y él lo entendió. Luego la fue atrapando igual que el flautista consigue que la serpiente baile a su son. “Ya te veo como la primera semana de GH. Este Óscar me gusta”, le dijo Vanessa. Ha cantado línea, seguimos para bingo. Una vez con Vanessa en el bolsillo lo sigue intentando con Maica, a la que tiene ya medio ganada. Veremos como evoluciona el tema, pero de momento tiene pinta de reconciliación en ciernes.

Moleskine del gato

He hablado de los posicionamientos, pero me ha quedado detallar quiénes se pusieron detrás de cada nominado. Nadie se posicionó contra Romina y solo José María contra Vanessa. Aurah, María y Dani contra Javier. Miguel, Maica y Óscar contra Ana. Y Manuel, Marieta, Sergio y Jeimy contra Alex. Luego se salvaron Javier y Romina, por este orden.

Los porcentajes ciegos estaban así anoche antes de las salvaciones: 61 %, 25 %, 9 %, 4 % y 1 %. La gran diferencia del primero con el resto me hace pensar que saldrá Vanessa.