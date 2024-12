La reacción de Asraf Beno tras salir a la luz el secreto que le ha intentado ocultar a Isa Pantoja

El domingo, Omar Suárez lanzaba una bomba en 'Fiesta': Asraf Beno había intentado ocultarle tanto a su mujer, Isa Pantoja, como a su familia, un secreto de su pasado . "Lleva guardándolo desde 2015", le explicaba el periodista de Telecinco a Emma García, que le pedía que no se demorase más y que diera todos los detalles. Era entonces cuando el que fuera reportero de 'El programa de Ana Rosa' se lanzaba a contar que en ese año, el finalista de 'GH DÚO' hizo el casting para participar en 'Adán y Eva' , un programa de Cuatro en el que los participantes buscaban el amor completamente desnudos.

Finalmente no lo seleccionaron y, tres años más tarde y ya convertido en una figura pública por haberse alzado aquel año con el título de Míster Universo Mundial, fue fichado para participar en 'GH VIP 6', donde conoció a la hija de Isabel Pantoja , que tras poner punto y final a su relación con Omar Montes, inició una relación con el modelo que ha terminado en boda (se casaron en octubre de 2023) y en el proyecto de formar una familia en común ( Isa está embarazada de tres meses ).

Esa información dada por Omar Suárez ha hecho que se reaviven las especulaciones sobre el interés que Asraf Beno tenía en ser famoso y es por eso que una reportera de 'Europa Press' se ha desplazado hasta El Puerto de Santa María, donde el modelo vive con la prima de Anabel Pantoja para preguntarle por este asunto. "Comentan que hay unas imágenes tuyas, totalmente desnudo, de un casting que hiciste para 'Adán y Eva' y has advertido a todo el mundo de que no lo dijeran para que Isa no se enterase por si se mosqueaba", comenzaba diciéndole la reportera.