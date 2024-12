'Fiesta' ha dado este domingo una exclusiva de la que se va a hablar, y mucho, durante días. Omar Suárez le explicaba a Emma García que hasta el programa había llegado una información que a día de hoy no había visto la luz y que su protagonista había intentado durante años que permaneciese oculta . Hasta hoy.

El colaborador de 'Fiesta' ha comenzado dando el nombre del susodicho que no es otro que el de Asraf Beno . Al parecer, el marido de Isa Pi se presentó hace años al casting del programa 'Adán y Eva' , algo que ha mantenido en secreto para sus allegados durante años: "Lo hizo cuando era muy joven sin que nadie de su familia lo supiera porque no lo iban a llevar bien".

Tal y como explica Omar, Asraf habría suplicado a la productora del programa de Cuatro que las imágenes del casting en ningún momento vieran la luz o llegase a oídos de su actual pareja, Isa Pantoja: "Lo hizo cuando aún no era conocido y lo hizo precisamente por eso, porque no sabía que iba a acabar siendo famoso".

En el dating show de Cuatro al que Asraf se presentó sin éxito los participantes aparecían desnudos y así eran grabados durante sus citas. Asraf, que apenas tenía 19 años cuando se presentó en el año 2015, no logró pasar la prueba y fue rechazado por la organización del formato.

Omar ha asegurado que "en un cajón existen imágenes de Asraf completamente desnudo en todos los perfiles", unas imágenes que el marido de Isa Pi no quiere que vean la luz y que seguro van a traerle más de un quebradero de cabeza. Pese a la juventud y el buen físico del ex superviviente, el formato decidió no contar con él como concursante.