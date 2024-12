Aunque se trata de una de las parejas más consolidadas del panorama social, no ha sido todo un camino de rosas. Durante la participación del venezolano en 'Martínez y Hermanos', afirmaba que al comienzo de su relación le había sido infiel. "Cuando empecé a salir con mi marido, cuando me enamoré de él, me presentó a un exnovio suyo y me lo follé", confesó el escritor. Al poco de ocurrir, la infidelidad llegó a oídos de Rubén y es que su ex, le desveló todo. "Hablamos de esto porque el exnovio habló, se lo contó. Yo no me imaginaba que esto lo podía hacer nadie", añadió.