A una semana vista resulta irrenunciable el habitual repaso a mis primeras impresiones, que en el caso de una edición con personajes populares (me da no sé qué decir famosos) son más segundas que nunca. El juicio de los concursantes de GH Dúo está siempre condicionado por lo que ya conocemos de ellos, más de unos que de otros. Hay hasta ocho concursantes a los que hemos conocido en esa misma casa de Guadalix de la Sierra, a otra en la edición Argentina de este mismo formato y he visto a tres en ‘Supervivientes’ (Aurah contabiliza en ambos grupos). El resto son desconocidos para mí (solo he visto un par de ediciones de ‘La isla de las tentaciones’), lo cual lejos de ser un inconveniente me motiva especialmente.

De casi todos, por tanto, tengo una opinión anterior a lo que vayamos observando de ellos durante el desarrollo de este programa. No obstante, intentaré que en estas segundas impresiones influya más lo visto en la primera semana de la convivencia que todo lo previo. Pero esto será un poco más adelante, porque antes necesito comentar algunas cosas de estas últimas horas. Además, hoy asistiremos a la primera expulsión, siempre importante, y será interesante comprobar la posibilidad que tienen Alex Ghita, Ana Herminia y Vanessa Bouza de dar por finiquitada su aventura esta misma noche.

La inopinada unión de los antiguos fresas y azules cuenta con un pegamento llamado Miguel Frigenti. Anoche aprovechó la fiesta para llevarse con él hasta la lavandería a Javier Mouzo y Óscar Landa para pactar las nominaciones de esta noche. Esto supondría la unión de dos dúos y un trío, aunque falta que camelen a una suspicaz Romina, convencida de que pudieron salvarse de salir nominados el pasado domingo. El objetivo de los protagonistas de este pacto es Ana Herminia y el dúo que forma Jeimy Báez con José María Almoguera. Si sale esta noche Vanessa, como temo, imagino que Javier mantendrá el dúo con Romina.

Vanessa Bouza y Alex Guita salen a bronca diaria, incluso a más

En caso de que Vanessa Bouza no sea expulsada esta noche volverá a estar en el objetivo de la mayoría en las segundas nominaciones de la edición. Ella y Alex salen a bronca diaria, incluso a más. Ayer les tocó enfrentarse entre ellos. Los dos folloneros a la gresca por unos litros de leche vegetal, que no es leche ni es nada. Resulta que la concursante que más peculiaridades requiere en su alimentación se atrevió a meterse con que Alex pidiese leche sin lactosa. El preparador físico tiene una de esas intolerancias de baja intensidad, o sea, más que otra cosa no toma lactosa ni gluten por convicción. Pero le resulta más fácil decir que es intolerante. Intolerante ma non troppo, vamos.

Como espectador ya me estoy lamentando de tener que perderme en adelante los encontronazos entre estos dos concursantes, o cualesquiera otros. Y si fuera habitante de esa casa no querría por nada del mundo que acabara el espectáculo. Por eso no entiendo tanto remilgo como para llegar a decir que les molestan las discusiones de la pareja de gallegos. Ahora bien, luego bien que se agolpan tras la puerta del dormitorio para enterarse de lo que están hablando. Por cierto, esto es algo que censuraron a Maica Benedicto y Daniela Cano (aunque solo lo había hecho esta última), pero ahora vemos al mismísimo Óscar Landa con la oreja pegada a la puerta.

Las contradicciones de Maica Benedicto

Puede parecer contradictorio que Maica reclamase en el pasado reciente del anterior Gran Hermano que Óscar la defendiese de ciertos ataques por parte de otros compañeros, pero ahora rechaza su defensa cuando Óscar se enfrenta a Aurah tras el episodio aquel de la suite y la plancha del pelo. La modelo se sintió agobiada e incómoda ante la situación, y así se lo hizo saber a Miguel. Entiendo que cueste entender el cambio de Maica, pero lo cierto es que están en una situación diferente a la de entonces. Y no hace falta hacer grandes esfuerzos para hacerse cargo de que ambos desconfían del otro y temen que se vuelvan a repetir los errores vividos.

Ya digo que la desconfianza es lógica por ambas partes. Hay abierta una herida que tardará en curar un tiempo que se desconoce. Es algo que no saben ni ellos. La realidad les ha pasado por encima volviéndoles a juntar en el lugar del crimen, la misma casa que fue testigo de la convulsa evolución en su relación. A una luna de miel excesivamente precipitada le siguió el descontento y la sonora ruptura. Pasaron de la fascinación mutua al odio poco contenido. De decir que si a Óscar le gustasen las mujeres habrían de casarse a llamarse de todo.

Lo preguntaba Dani Santos con su habitual inocencia (es ironía): “Qué dijo Óscar de ti tan fuerte”. A lo que Maica respondía: “Me llamo teatrera, falsa y dijo que estaba haciendo un papel porque yo no soy así”. Dani no supo que decir, lo cual vale como aceptación de que Maica no exagera una pizca. Ahora andan en proceso de restañar heridas, pero es demasiado pronto. A pesar de todo, esa casa es magia pura y todo lo hace posible. De momento, son aliados con enemigos comunes, por lo que les va a traer a cuenta no soltarse la mano. Eso sí, algunos enanos mentales seguirán anclados en una historia ya pasada.

Segundas impresiones

Marieta: Una atractiva mezcla entre inocencia y madurez. No va a andar con complicaciones, lo cual puede ir a su favor o totalmente en contra. Sabe dónde está y, de momento, ha dado ya jugosos detalles de dos de sus últimas relaciones amorosas.

Sergio Aguilera: Su amenaza a Alex Ghita le descalifica como concursante. Sintiéndolo mucho hablaré de él lo mínimo imprescindible.

Manuel Cortés: Más preocupado en promocionar su carrera profesional que en vivir la experiencia. Mira a los demás por encima del hombro y no es por su estatura.

José María Almoguera: Candidato a ser el NPC de la edición. Huele a mueble más que una cómoda de Ikea.

Jeimy Báez: Tengo la sensación de que le está costando despertar. Es eso o que es más superficial que la letra de una canción de reguetón.

Maica Benedicto: Me apetecía verla sin sus ‘fresis’, pero no termina de quitarse cierto halo de tristeza. La veo incómoda casi todo el tiempo, como si tuviera la sensación de estar de okupa en esa casa.

Óscar Landa: Como dijo Vanessa Bouza, es un Óscar más parecido al del principio de la edición anterior. Diría incluso que está sujetando con éxito su natural tendencia a la deslealtad. Sigue siendo un encantador de serpientes.

Romina Malaspina: Lianta profesional. Con su dulzura marplatense igual te puede hacer un reality como presentar un informativo o protagonizar una portada de Playboy. Si Óscar es encantador de serpientes, Romina bien podría ser la serpiente.

Javier Mouzo: Lo de que podría haber ganado la edición anterior si no llega a abandonar me parece una ensoñación o fruto del consumo de sustancias no recomendables. Me parece un tipo en el buen sentido de la palabra, bueno, como dejó dicho Antonio Machado de sí mismo.

Vanessa Bouza: Es puro Gran Hermano, y por eso mismo está siempre en la cuerda floja. Ser protagonista todo el rato es un arma de doble filo y la parte positiva no impide el peligro de terminar cortándose.

Alex Ghita: A las doce horas de entrar en la casa estaba agobiado y se quería marchar. Se pasó el primer día durmiendo y apartado de todos. Una semana después ha discutido con media casa y aparenta tener nervios de acero ante el conflicto. Es un valor en alza ahora mismo.

Miguel Frigenti: Si logra apartar el negativismo y confía un poco más en sí mismo puede arrasar por dónde pasa más que María, la jerezana. Combina el control del reality con un sentido del humor único. Su imitación de Vanessa supera con creces la de Tamara/Ámbar/Yurena, su mayor éxito hasta el momento.

María Sánchez: La nostalgia me hizo celebrar su entrada al final de la gala de presentación, pero de momento está siendo un pequeño fiasco. Creo que le falta conectar con algún otro concursante que no sea Dani o Miguel.

Dani Santos: “Admiro tu capacidad para darle la vuelta a todo con gran rapidez”, le dijo Óscar. Es un burletero. Me cansa su infatigable esfuerzo por dejar en evidencia a sus compañeros como labor de desgaste de su imagen, algo que empecé a apreciar hace más de una década.

Aurah Ruiz: Incluyo a Aurah aunque no sea concursante y vaya a salir de la casa hoy mismo. No niego que haya cumplido su papel de infiltrada, pero no nos hemos enterado de ello. Para resumir su personalidad contaré que hace unos días dijo que este era su cuarto reality y ha llegado en todos a la final. Repasemos: la conocimos en GH VIP 6 (2018), donde fue la novena expulsada, permaneciendo en la casa durante 70 de los 95 días totales. En 'La casa fuerte' (2020) fue tercera finalista, pero entró en la cuarta semana de concurso, por lo que estuvo 22 días de los 46 totales. Y en ‘Supervivientes’ (2024) fue la decimoprimera expulsada, estando 91 días de los 103 totales. Así que ha llegado en todos a la final, ¿no? Está visto que Aurah no le dice la verdad ni al médico.

