En abril de 2023, el actor y cómico fue ingresado en un hospital de Atlanta por una "complicación médica"

Tanto Jamie Foxx como su familia mantuvieron en secreto la enfermedad a la que se había enfrentado

Ahora, ha sido el propio protagonista de 'Djando desencadenado' quien ha desvelado lo que le ocurrió

La estrella de Hollywood Jamie Foxx se enfrentó al momento más difícil de su vida en abril del año pasado. El actor y cómico era hospitalizado por una "complicación médica" que sufrió durante el rodaje de una película, tal y como comunicó su hija Corinne Foxx a través de las redes sociales. La familia gestionó su problema de salud en la más estricta intimidad. Del ingreso en el hospital de Atlanta trascendieron escasos detalles, salvo que se le realizaron todo tipo de pruebas médicas y que necesitó ser "revivido" en un momento dado, según informaron fuentes cercanas a Eric Marlon Bishop -nombre de pila de Jamie-.

Se trataba de una misteriosa emergencia médica por la que tuvo que luchar por su vida hace ya más de un año. Poco a poco, y con rehabilitación, fue volviendo a la normalidad que habitaba en su día a día antes de la enfermedad. Ha tenido que pasar más de un año y medio para que el comediante cuente por fin la verdad de lo que pasó entonces. Sufrió un derrame cerebral. "Fue una hemorragia cerebral que provocó un derrame cerebral", ha confesado.

El ganador de un Oscar se ha sincerado como nunca en su programa de comedia 'Jamie Foxx: What Had Happened Was...' que ha sido nominado a los Globos de Oro 2025 en la categoría Mejor Actuación en Comedia Stand-Up (Televisión) y que ahora se estrena en Netflix.

"El 11 de abril (de 2023) tenía un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hijo una aspirina. Me di cuenta rápidamente de que cuando estás en una emergencia médica, tus hijos no saben qué hacer", comenzó Foxx. "Antes de poder conseguir la aspirina, me fui. No recuerdo que pasó durante 20 días", ha desvelado.

Su hermana, Deidra Dixon, se dio cuenta de la gravedad de la situación, y decidió llevarle hasta el hospital de Atlanta en el que estuvo ingresado. "Condujo por ahí, no sabía nada sobre el Hospital Piedmont, pero tenía el presentimiento de que allí había algunos ángeles", ha explicado Foxx.

Fue en ese centro donde un médico le comentó a Dixon el pronóstico, el cual habían mantenido en secreto hasta ahora: "Dijo que estaba sufriendo una hemorragia cerebral que me había provocado un derrame cerebral y que si no me operaban lo antes posible, moriría". El popular actor ha recordado que el especialista le informó a su hermana: "Si no entro en su cabeza ahora mismo, lo perderemos". "Ella se arrodilló fuera de la sala de operaciones y rezó todo el tiempo", ha continuado.

Por suerte, la operación salió mejor de lo esperado y el intérprete de 'Django desencadenado' salió con vida. "Puede que consiga recuperarse por completo, pero será el peor año de su vida", le aseveró el médico a Deidra.

Según ha subrayado Jamie, esos 20 días en los que pendía entre la vida y la muerte fueron como "estar en un túnel". "Tu vida no pasa por tu rostro. Fue una especie de paz extraña (...). Vi el túnel. No vi la luz. Sin embargo, estaba en ese túnel. Hacía calor en ese túnel. Y pensé: 'Mierda, ¿me estoy yendo al lugar equivocado ?' Porque miré al final del túnel y creí que vi al diablo y me dijo: 'Vamos'".

Cuando por fin se despertó, estaba en silla de ruedas. "No recuerdo que pasaron 20 días, pero el 4 de mayo me desperté y vi que estaba en una silla de ruedas. No podía caminar, y pensé: '¿Por qué diablos estoy en una silla de ruedas?'". Fue su amigo Dave quien le contó que había sufrido un derrame cerebral: "No intentes levantarte de esa silla porque no puedes caminar", le dijo. Foxx ha rememorado entre lágrimas que aquello debía ser "una broma horrible" y que al principio no podía asimilar la situación en la que se encontraba.

Sin embargo, el actor nunca perdió el sentido del humor, algo que le mantuvo con vida y con esperanza. "Lo perdí todo, pero lo único que pude conservar fue mi sentido del humor. Si podía seguir siendo gracioso, podría seguir vivo", ha relatado.

Así, su monólogo 'What Had Happened Was...' es la manera que ha encontrado Foxx para pasar página y demostrar que ya se encuentra recuperado.

