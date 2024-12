El ex Beatle Paul McCartney dejó una noche para la historia en su concierto en Madrid, algo que pretende repetir este martes, una doble cita en el Wizink Center donde se han reunido sus incondicionales. Junto al cantante no pudo faltar su hija Mary, su fan más incondicional que le ha acompañado en su visita a España.

Tan solo unas horas antes del primer concierto McCartney abandonaba el hotel en medio de una gran expectación y mostrando su lado más divertido y cercano. Con una gran sonrisa en el rostro y saludando a los allí presentes con un gesto con la mano, el artista no dudaba en subirse a la puerta del coche para seguir saludando a sus seguidores con la mejor actitud antes de subirse al vehículo y dirigirse al concierto.

No le han faltado humor, ganas ni arrojo a sus 82 años para completar cerca de tres horas de "show" (más el ensayo previo, al que también ha asistido público) ni mucho menos repasos a todas sus etapas artísticas desde la era primigenia de The Quarry Men, pero sobre todo como miembro de The Beatles y Wings.