Sin duda, se trata de una estancia que no ha pasado desapercibida en Italia, y que la prensa del país ha seguido y valorado constantemente.

El citado medio tampoco se ha olvidado del acto conjunto con Meloni, cuando la reina protagonizó un momento "embarazoso" a la hora de hacerse la foto oficial. "El soberano se ocupa y resuelve las cosas colocándose a la izquierda de la primera ministra y colocando a su esposa a la derecha", han explicado. El problema surgió a raíz de un error de protocolo, al no saber dónde posicionarse Letizia, que mostraba gestos de desconcierto ante la situación. Un inconveniente que Felipe VI solucionó.

El diario 'La Repubblica' también se ha hecho eco de la estancia de Don Felipe y Doña Letizia en Italia. Señala que el rey hizo su "debut" en el Parlamento, siendo Felipe el "primer rey" extranjero al pronunciar su discurso ante las Cortes. "El único precedente fue el Papa Juan Pablo II en 2002. Pero él no es monarca ", destaca el medio.

Cabe recordar que sí lo hizo el padre de Felipe, el rey emérito Juan Carlos I, a finales de la década de los 90. Sin embargo, el emérito no es extranjero. Nació en Roma, un detalle que ha querido mencionar el actual soberano español para rendirle homenaje. "No he nacido en Roma, como lo hizo mi padre, pero permítanme intentar decir unas palabras en la bella lengua italiana", explicó el padre de la princesa Leonor.