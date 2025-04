La juventud de estas dos víctimas ha generado un gran impacto entre la sociedad civil y profesional y algunos expertos en patologías cardíacas han recordado la necesidad de realizar una prueba de esfuerzo antes de los grandes maratones para "detectar cardiopatías que no dan síntomas". En Informativos Telecinco web, hemos hablado con el Dr. Francisco José Martín Gómez , docente, investigador y Médico del deporte de la Universidad Europea de Madrid para saber cuáles son las ocho prohibiciones básicas a tener en cuenta antes de iniciar una carrera:

Mucho más cuando se toman sin indicación profesional. Ningún suplemento o bebida debe probarse por primera vez en carrera . Por ello, hay que dejarse aconsejar por un profesional del deporte con formación en nutrición deportiva y no tomar el primer suplemento que uno encuentra.

Muchos corredores no conocen su tasa de sudoración ni la concentración de sodio que pierden, lo que lleva a estrategias ineficaces. Beber “cuando tenga sed” puede ser insuficiente en esfuerzos prolongados, especialmente con calor o humedad. Puede condicionar una deshidratación o hiperhidratación , así como trastornos electrolíticos (hiponatremia, hipocalcemia, hipopopotasemia, hipomagnasemia) Por ello, hay que ensayar estrategias durante los entrenamientos largos, usar bebidas isotónicas o cápsulas de electrolitos si la carrera es superior a 90 min y personalizar el ejercicio según la sudoración, el peso, el clima, etc.

Pasar del sofá a correr 21k o 42k en semanas puede ser un shock cardiovascular y musculoesquelético. El entrenamiento debe ser progresivo, planificado y con descanso adecuado. No existen fórmulas mágicas generales. Cada corredor tiene sus tiempos y sigue una evolución, no todo el mundo puede llegar a correr una maratón, y no todo el mundo puede plantearse correrla pasando de ser sedentario a querer correrla en 12 meses.