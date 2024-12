Sofía Suescun y Kiko Jiménez comparten imágenes de su 'boda'

"Bendita IA", ha bromeado el colaborador de 'Fiesta' con la auténtica revolución virtual que se ha generado su 'boda' con Sofía Suescun de la que no se ha enterado. Eso sí, tras confirmarse que esto se tratan solo de fotos creados por una IA, la pareja parece que no puede contener ya la emoción de sus seguidores. "Pensé que era verdad. Estaba chillando", "me muero", deseando ver a nuestro niños celebrando su boda", "ojalá pronto", han escrito en esta publicación de X en donde la 'boda' de la pareja les ha ilusionado tanto.