Kiko Jiménez confiesa cuáles son sus planes de boda con Sofía Suescun

Kiko Jiménez ha desvelado en pleno directo cuáles son sus planes de futuro con su pareja, Sofía Suescun. Durante la emisión, Emma García se ha dirigido a él para felicitarle: "Enhorabuena, que te has casado", ha comenzado. Ambos han mantenido entonces una irónica conversación: "No contaba con vosotros. Ha sido un bodorrio, la verdad que sí", ha comenzado el colaborador.

"Me preguntaba si me había acercado a un juzgado. Le dije que sí, que me acerqué con Sofía para pedir información sobre un trámite civil. Y él debe ser que ha interpretado que a lo mejor nuestra intención era casarnos y no es así, ha sido un error. No ha habido boda", ha explicado.