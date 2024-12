Como cada año, los brillos y las lentejuelas vuelven a ser tendencia esta temporada. Las tiendas se llenan cada año con cientos de propuestas que a muchas mujeres no terminan de convencer. Pero brillar en Navidad sin parecer una 'burbuja Freixenet' es posible, tal y como demuestra Irene Rosales con sus infalibles ideas de looks navideños, que aunque algo más básicos que otras propuestas, resultan cómodos y derrochan estilo.

Así, no ha dudado en hacerse con algunas de las prendas de lentejuelas, como faldas o pantalones, que combinados con otras más básicas y de fondo de armario, consiguen looks cargados de ese je ne sais quoi que funciona.

"Las lentejuelas nunca han sido mi fuerte, pero combinándolas con algo más simple como un jersey , me gustan", dice la sevillana Irene Rosales mientras comparte los outfits que lucirá en las próximas Fiestas. "Alguno de estos dos looks caerá para Nochebuena", asegura.

"Estás guapísima", "Muy elegantes los dos conjuntos", "Me encantan las dos opciones" o "Me pasa igual, (las lentejuelas) nunca han sido mi fuerte pero me he comprado una falda para combinar con algo más informal", son solo algunos de los cientos de comentarios que Irene Rosales ha recibido en apenas unas horas.