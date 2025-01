Emotiva despedida este sábado en Cádiz. Un total de 1.600 personas se han acercado hasta el puerto para despedir a 76 guardiamarinas que han zarpado en el Juan Sebastián de Elcano. Entre los asistentes estaban los reyes, que pasarán meses sin ver a Leonor. Ha habido abrazos, lágrimas. En definitiva, mucha emoción y, cómo no, también nervios. Tanto es así que, antes de zarpar el buque escuela, la princesa ha cometido un error de protocolo que no ha pasado desapercibido. No obstante, una compañera le ha avisado y no ha tardado en corregirlo.