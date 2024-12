Tras revelar esta noticia bomba, Sergio Garrido desvela algunos de los detalles que envuelven a esta exclusiva. Nos cuenta el colaborador de 'Fiesta' que llevaba tiempo detrás de la pareja porque había recibido información sobre sus encuentros. Tras seguirles la pista, ha conseguido cazarlos e inmortalizar el beso que se han dado mientras se encontraban en una de las calles del madrileño barrio de Usera . Cabe destacar que no había cámaras de rodaje cerca y que, por tanto, no se trataba de una escena de la película que protagonizan.

"Era un rumor pequeñito, pero al final se ha convertido en un rumor grande. Fue un visto y no visto. Si llego cinco minutos más tarde, me lo como con papa", comenta Sergio Garrido sobre el chivatazo que recibió para acudir al lugar donde pudo fotografiar a la pareja y conseguir las imágenes de las que todo el mundo se hará eco. "Fue un beso, para mí, de pasión pura . Ella se rinde ante él y él la coge", añade el reportero gráfico. Cuando da sus nombres, los colaboradores del programa se muestran muy sorprendidos ante la impactante revelación.

Durante la gala de los Premios Forqué 2024, nuestra reportera coincidió con Mario Casas y le preguntó al hermano del actor por su vida sentimental. Al decir que no sabía nada, la reportera le enseñó las imágenes exclusivas de Óscar junto a la cantante y su reacción fue de lo más inocente y divertida: "Escríbele, que le han pillado. Me he quedado pillado", comenta.