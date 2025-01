La hija de Anabel Pantoja, ingresada de urgencia: "Son horas complicadas y hay mucha preocupación"

Aunque no han transcendido los motivos del ingreso, lo cierto es que la preocupación por la salud de la niña es máxima tal y como pone de manifiesto el hecho de que la familia al completo se haya trasladado hasta la isla.

Según nos ha explicado nuestra compañera Arabella Otero desde las puertas del hospital, Alma, de tan solo 40 días de edad, permanece ingresada en la UMI (Unidad de Medicina Intensiva). Además de la abuela materna de Alma, hasta el hospital canario se han trasladado Kiko Rivera, primo de Anabel, y la cantante Isabel Pantoja en compañía de su hermano Agustín : "Me cuentan que llegó anoche a Canarias en un vuelo regular ".

'Fiesta' ha podido saber que además de Kiko, Isabel y Agustín, también Isa Pantoja se ha trasladado hasta el hospital: "Isa está con su prima desde anoche, no se separa de ella ", explicaba Arabella. Tal y como han puesto de manifiesto los colaboradores del programa, este tremendo mazazo ha sido motivo más que suficiente para que los miembros del clan Pantoja dejen de lado sus discrepancias para centrarse en apoyar a Anabel en el que sin duda es el momento más complicado de su vida.

Luis Rollán, íntimo amigo de la familia Pantoja y más en concreto de Anabel, ha conectado en directo con 'Fiesta' para explicar cómo han recibido tanto él como Raquel Bollo la noticia del ingreso de la pequeña Alma. Luis, visiblemente afectado, le ha explicado a Emma García que se "siente muy mal" por lo ocurrido: "Estoy en Sevilla, me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo".