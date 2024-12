Críticas a Terelu Campos por presumir del árbol de Navidad que le han regalado

La hija de María Teresa Campos no esconde que está feliz por la llegada de su primer nieto y porque estas Navidades son especiales para su familia. Sin embargo, el hecho de que ella misma no haya montado el árbol de Navidad y que haya presumido del regalo que le ha hecho la floristería 'Las Camelias' no ha gustado y ha recibido críticas. "Yo siempre digo que las mejores cosas que tengo en la vida son los amigos. Mi amigo Fernando me ha dicho que quería regalarme el árbol y esta vez es con las bolas azules por mi bebé", ha contado la madre de Alejandra Rubio.

Son muchos los que piensan que esta tarea le sale gratis cada año y además presume de ello. "Sacas tajada de todo", "hay gente que no puede tener árbol y a ti te lo regalan", "todos los años se lo tienen que hacer, ella no es capaz", "todos los años lo mismo", "me he llevado una decepción tremenda", son algunas de las críticas que le han dejado en su muro de Instagram, mientras otros dicen que es una pena que no haga esto y se pierda esta tradición que es también un nexo de unión.