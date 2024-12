En esas declaraciones también apostilló que él era menor de edad cuando ocurrió el terrible episodio con la manguera que relata Isa Pantoja, dando a entender que no tenía la capacidad de interferir en lo que estaba pasando porque también era un adolescente. La hija de Isabel Pantoja dijo en su programa, 'Vamos a ver', que le agradecía a su primo que no hubiera cuestionado su testimonio y que hubiera defendido su derecho a contar lo que había vivido en Cantora.

Ahora, un reportero de 'Europa Press' le ha dado esa información al hermano de Alma Bollo que, en un primer momento, aseguraba que no había escuchado tales declaraciones: "Si te digo la verdad, me estoy enterando por ti ahora mismo, no había visto eso que me estás comentando, pero le echaré un vistazo y lo agradezco". Tras ello, ha querido recordar que él no ha contado su versión sobre lo ocurrido en Cantora y que respeta que su prima sí que lo haya hecho.