Mientras que Asraf Beno no ha querido pronunciarse sobre esta información - Omar Suárez también dijo que había "fotos en todos los perfiles" del marido de Isa desnudo - y se ha limitado a negar con la cabeza y a poner cara de sorpresa al escuchar a la reportera que le ha pillado en la puerta de su gimnasio en El Puerto de Santa María, l a prima de Anabel Pantoja no ha tenido problema en hablar del tema en la estación de Atocha.

"Ya no saben qué decir... Y más allá de que yo lo supiera o que no lo supiera, parece que lo enfocan siempre en la familia y es que yo creo que la gente tiene mucho morbo con la familia de Asraf... Como que les gusta ese morbo de que son de otra de religión, pero no, no pasa nada", ha comentado Isa, que no ha desmentido en ningún momento esa información, aunque no ha querido aclarar si ella lo sabía antes de que Omar Suárez lo contase en el programa de Emma García.