Anabel Pantoja comparte un vídeo llorando y revela la causa de sus lágrimas

Hace un mes, tras dar a luz a su primera hija en común con David Rodríguez, compartió un vídeo en el que lloraba a lágrima viva por la emoción que sintió al ver que había tanta gente que le había enviado flores y regalitos tanto para ella como para la pequeña Alma. Y ahora ha vuelto a compartir otro vídeo llorando, esta vez desde la cama y por un motivo totalmente diferente y es que sus lágrimas ya no son de alegría .

Ha sido el visionado de una serie el que ha despertado esas lágrimas, pero el motivo es más profundo y es que la prima de Isa Pantoja ha comenzado a pensar en las personas "que ya no están" y en las que sí lo están pero viven muy lejos de Gran Canaria como para poder ir a visitarla o reunirse un día estas Navidades: "Echo muchísimo de menos a los que ya no están y a los que no puedo ver por distancia".