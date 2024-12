Sin embargo, la propia Anabel asegura que cuando se ducha siempre encuentra alivio. "Qué putada ", se ha lamentado. "De igual forma, me estoy recuperando y voy mejorando muchísimo más ", ha querido tranquilizar a su seguidores. "También duermo mucho mejor, en el buen sentido de la palabra con mi posparto", agrega. Ahí, Pantoja ha querido infundir también ánimo a otras madres que pasen por su misma situación.

"Pensaba que no levantaba cabeza, pero se levanta y sale el sol. También vuelves a ponerte un vaquero y creedme que sale el sol, yo pensaba hace tres días que no, pero sale el sol", ha concluido muy feliz por sus pequeños logros. Y es que más allá de estos pequeños baches en su salud, no cabe duda de que Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su primera hija, tal y como reconocía ella misma hace apenas unos días.