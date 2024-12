Marta Riumbau aclara su relación con Diego Matamoros tras salir a la luz que vive en su casa

"¡Pero que haga la compra tu compañero de piso! Que se comen los spaguetti allí", "No entiendo lo de nevera vacía, ¿y él? ¿Tampoco come? O es que tienen dos neveras", comentaron algunos de sus seguidores, mientras que otros aseguraban que estaban los dos creadores de contenido mintiendo acerca de su relación y su convivencia. Unos comentarios que hicieron que Marta Riumbau quisiera aclarar qué relación tiene con su exnovio .

"No es ninguna mentira... No estamos juntos ni nada parecido, simplemente vino unas semanas de forma temporal, él tiene y hace su vida", comentó la amiga de Anna Ferrer Padilla, dejando claro que esa convivencia ha sido temporal, que no son pareja ni tienen ningún tipo de relación amorosa y que no están engañando a sus seguidores acerca de su vínculo.