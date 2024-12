La exconcursante de 'Supervivientes' nos ha explicado que su relación con Alejandra es cordial y que la felicitó recientemente por la llegada al mundo de Carlo, su primer hijo en común con Carlo Costanzia : "Es verdad que cuando éramos más pequeñas teníamos más relación por nuestras madres, pero luego cada una siguió su camino, pero vamos que yo no tengo ningún problema ni con Ale ni con Terelu".

Ha sido entonces cuando le hemos pedido que le diera un consejo a la sobrina de Carmen Borrego y la hija mayor de Guti lo ha tenido muy claro: "Que tenga mucha paciencia porque son cuatro meses de no dormir, ni ella ni Carlo, pero luego vas cogiendo rutinitas y tienes todo perfecto". Se ha lanzado a darle este consejo porque ambas han sido madres muy jóvenes: Zayra tuvo a su hijo Hugo a los 22 años y Alejandra acaba de dar la bienvenida al suyo con 24.

"Para mí la maternidad está siendo espectacular. A parte tienes que tener muy claro con quién lo tienes y yo en este caso no es que no arrepienta, es que doy las gracias todos los días por elegir el padre que he elegido para mi hijo", ha comentado la amiga de Miri Pérez-Cabrero, elogiando a su pareja, Miki Mejías, y comparando después su caso con el de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia.