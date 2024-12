'Fiesta' tiene un mensaje muy importante para Hiba Abouk, aunque no sabemos si la actriz está preparada para escuchar lo que Omar Suárez le tiene que decir. El programa destapa una información que la actriz no conoce y que podría poner en peligro su relación con Antonio Revilla . Parecía que la pareja estaba viviendo un momento muy dulce al inicio de su noviazgo, pero podría enturbiarse por el mensaje del entorno de la exnovia de Antonio Revilla.

"El entorno de Laura Ribot, expareja de Antonio Revilla, se pone en contacto conmigo para pedir que dé este mensaje públicamente para que le llegue a Hiba y es un mensaje que se puede resumir en esta frase: Hiba, no puedes dejar de estar en alerta por cómo suele actuar él", nos cuenta nuestro compañero Omar antes de desvelar el contenido completo de ese mensaje que podría hacer saltar por los aires la relación que mantienen la actriz y el empresario.

Hiba Abouk fue engañada por su marido, Achraf Hakimi, y buscó una segunda oportunidad con el jinete Álvaro Muñoz Escassi . No parecía que la actriz fuera afortunada en el amor... Hasta que llegó él, Antonio Revilla. Pero... ¿y si esta historia no es lo que parece? Hoy, en exclusiva , en 'Fiesta', el mensaje de una exnovia que puede cambiarlo todo.

Para poner un poco de contexto, Antonio Revilla y Laura Ribot se conocieron en pandemia, se enamoran y ella se traslada a Madrid. Tienen una hija en común, pero al poco de nacer rompen porque ella descubre que el empresario mantiene una relación con Laura Matamoros: "Lo que me dice el entorno es que, probablemente, Laura Matamoros no sabía que tenía una relación con ella", aclara Omar.

La ruptura con Matamoros también fue precipitada porque ella "se sintió engañada" al salir a la luz otros romances de Revilla. Ahora, al parecer, las dos Lauras son muy amigas. Llegados a este punto, ¿cuál es el mensaje que ha recibido Omar por parte del entorno de Laura Ribot? "Lo que me dicen es que tenga cuidado Hiba porque mientras que Antonio estaba con Laura Matamoros, no paraba de escribir a su ex, a Laura Ribot, para volver con ella".