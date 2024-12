Emma García revela cómo se encuentra Belén Rodríguez: ''Empieza quimioterapia y radio el 2 de enero''

''Está procesando unas semanas duras de médicos, de visitas, de pruebas. Dice que está súper agradecida a todo el mundo, se agobia porque quiere responder a todos y le he dicho que no lo haga porque lo hacemos para darle cariño y que sepa que estamos ahí'', continúa la presentadora.

Además, Emma revela cómo empieza Belén Rodríguez el año: ''Me decía que después de hablarlo con los médicos, empieza radio y quimio el 2 de enero creo que me ha dicho. Durante unos meses va a estar centrada en esas sesiones. Le encantaría trabajar, lógicamente no lo puede hacer porque es un tumor en la garganta.