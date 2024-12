Todos los actores principales de la serie de Telecinco 'Brigada Costa del Sol' siguen actuando

Sara Sálamo se ha casado recientemente con el futbolista Isco Alarcón con el que tienen dos hijos

Casi todos destacan por ser muy celosos de su intimidad, manteniendo su vida privada alejada de los focos

Telecinco emitía en 2019 la serie 'Brigada Costa del Sol', protagonizada por Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Miki Esparbé, Jesús Castro y Sara Sálamo, abraza la estética setentera y cuenta con un argumento que engancha. Desde entonces los actores han seguido dando vida a muchos personajes.

Hugo Silva triunfa con las series y tiene tiempo para disfrutar del deporte náutico que tanto le gusta siempre rodeado de amigos, de su pareja y de sus dos hijos. Álvaro Cervantes no pasa por alto ninguna oportunidad interpretativa y siempre está enlazando proyectos, en los que hace grandes amigos. Cada vez que puede se escapa de los rodajes con su perro.

Jesús Castro empezaba el año asegurando a sus seguidores que había pasado por momentos malos, pero que ya estaba en el buen camino. El actor no tiene pareja por que de momento está aprendiendo a quererse él mismo. Miki Esparbé es un actor muy versátil que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Sara Sálamo se ha casado hace poco con le futbolista Isco Alarcón con quien tiene dos hijos.

Hugo Silva

Es un actor todo terreno que siempre está pensando en su próximo papel. Desde 'Brigada Costa del Sol', no ha dejado de trabajar. Hace bien poco, aseguraba en sus redes sociales que habrá segunda temporada de 'Marbella', serie con la que triunfa en la actualidad. A pesar de estar inmerso en su carrera como actor, cuando llega el verano no duda en bajar al sur a disfrutar del mar, pues es su gran pasión.

Hugo es una persona muy discreta en cuanto a su vida privada se refiere y hasta hace poco se sabía que tenía una relación con la también actriz Marta Guerra pero no se les había visto juntos hasta los premios Goya.

Además, Hugo es padre de mellizos, Darío y Hugo, a los que tuvo por inseminación artificial en 2010.

Álvaro Cervantes

Otro de los actores españoles que siempre está metido el algún proyecto. Teatro, series, películas, no se le resiste nada. Eso sí, cuando tienen un hueco le gusta rodearse de su gente, su perro y disfrutar de la naturaleza.

Muy celosos de su intimidad no han sido muchas las parejas que se le han conocido, ni rastro en sus redes sociales de ningún romance. Sí sabemos que tienen una hermana que también intenta hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

Es en las redes sociales también podemos verle practicando algunas de sus aficiones, la más destacada, viajar. Siempre que saca hueco en su agenda, Cervantes se traslada a distintos puntos del mapa.

Jesús Castro

Es uno de los actores del panorama español más celoso de su intimidad. "Es un tío serio. Muy para adentro. No le gusta hablar de su vida privada, yo no pregunto, pero esta gente quiere saber", ha dicho Toñi Moreno durante su entrevista en 'Gente maravillosa', programa en el que el propio actor aseguraba que no tienen pareja. "No porque no quiero. Me estoy queriendo a mí y cuando termine de quererme a mí, querré a otra", contestaba a la pregunta de por qué no tenía pareja.

A principio de año, confesó a sus seguidores de redes sociales que no estaba pasando un buen momento. “Llevo seis o siete meses dedicados a mí, a mi salud mental y física. Empecé en un momento complicado para mí y no tenía los mejores hábitos, pero tener gente cerca que te ayuda y apoya de verdad da mucha fuerza. Cuando las cosas no van como uno espera, es donde se ven a los amigos de verdad y así ha sido. Ahora me encuentro en mi mejor momento con diferencia, tanto mental, como físicamente y creo que llegó el momento de hacer y mantener estos cambios. Ya sabéis que no me gusta exponerme mucho por aquí, pero solo es post de auto recordatorio para mí. Primero quiérete y cuídate tú, respétate tú y luego ya podrás hacerlo con lxs demás. Tengan ustedes un gran día”, aseguraba el actor.

Sin duda alguna el resurgir del lado más personal de un actor excepcional al que le esperan grandes papeles.

Miki Esparbé

Miki Esparbé, es uno de esos actores completos considerados como un artista multifacético y versátil. Teatro, series, películas, se siente muy cómodo en todos los papeles gracias a sus grandes dotes interpretativas.

Aficionado del skate, cada vez lo practica menos, pues siendo joven se lesionó y ya está para tantos trotes. "Soy bastante friki del skate; patiné muchos años en skateboard. Me lesioné, me operaron el menisco… El otro día salí un poco con él, aunque debo ir con cuidado porque estoy mayor ya", aseguraba en una entrevista hace un par de años.

El actor catalán es muy discreto con su vida privada y en una entrevista con Mujer hoy reveló: "De mi vida personal y estas cosas nunca cuento nada. Me parece totalmente anecdótico". De hecho, en algunas ocasiones ha hablado sobre su vida sentimental y ha reconocido que la fama no ha hecho que ligue más.

Sara Sálamo

Sara Sálamo tampoco ha dejado de actuar desde que se termina `Brigada Costa del Sol´. Películas y series han ocupado su vida profesional estos años. Al contrario del resto de actores del elenco de la serie, Sara, sí comparte en redes sociales su vida privada.